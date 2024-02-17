"Хаби Алонсо проводит невероятную работу. Я говорю это совершенно независимо от слухов вокруг него. Даже если бы вы восемь недель назад (до объявления Клоппа об уходе) спросили меня о Хаби, я бы ответил: "Боже мой". Анчелотти, Моуринью, Гвардиола, возможно, я – нам, динозаврам, такое не удастся еще 20 лет. Хорошо, возможно, Моуринью это сделает. Следующее поколение тренеров уже есть, и я бы сказал, что Хаби является выдающимся в этом списке.

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Бывший игрок мирового класса, он из тренерской семьи, что немного помогает. Он был похож на тренера уже тогда, когда играл. Его футбол, команда, трансферы – все это абсолютно уникальное. Я долгое время провел в Бундеслиге, и это очень впечатляет. Не только количество очков, но и стиль игры Байера. Алонсо привезли хороших новичков для этой команды, именно то, что им было нужно. Это действительно особенная работа", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, 42-летний Алонсо ведет Байер к сенсационному титулу чемпиона Бундеслиги и является одним из главных кандидатов на тренерское кресло Ливерпуля летом. Испанца также хочет пригласить Бавария.

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