"Боялся, что игроки Атлетико упадут от дыхания Мане": Клопп недоволен судейством в проигранном матче

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал свое решение заменить Садио Мане и объяснил, за что получил желтую карточку от арбитра в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

"Почему заменил Мане? На него начали настоящую охоту. Это было очевидно. Они делали все, чтобы он получил желтую карточку. И это до перерыва. Я боялся, что кто-то из игроков Атлетико упадет от дыхания Мане.

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Судья должен быть очень сильным для работы в такой атмосфере. В первые полчаса трое их игроков беспричинно падали на газон. Безусловно, арбитр мог получше чувствовать дух игры. Я не очень доволен некоторыми его решениями.

Моя желтая? Да, я кричал кое-что в его сторону, но не оскорблял. К слову, перед голом был аут в нашу пользу. Я уверен в этом. Хотя это не помогает успокаиваться. Все мы люди, все ошибаемся", – цитирует Клоппа ВT Sport.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Атлетико минимально одолел Ливерпуль благодаря голу 25-летнего полузащитника Сауля Ньигеса. Ответный матч между командами состоится 11 марта.

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