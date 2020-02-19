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"Боялся, что игроки Атлетико упадут от дыхания Мане": Клопп недоволен судейством в проигранном матче

11:06 178 Читати українською
"Боялся, что игроки Атлетико упадут от дыхания Мане": Клопп недоволен судейством в проигранном матче
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал свое решение заменить Садио Мане и объяснил, за что получил желтую карточку от арбитра в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

4’ Сауль Ньигес
 
4’ Сауль Ньигес

"Почему заменил Мане? На него начали настоящую охоту. Это было очевидно. Они делали все, чтобы он получил желтую карточку. И это до перерыва. Я боялся, что кто-то из игроков Атлетико упадет от дыхания Мане.

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Судья должен быть очень сильным для работы в такой атмосфере. В первые полчаса трое их игроков беспричинно падали на газон. Безусловно, арбитр мог получше чувствовать дух игры. Я не очень доволен некоторыми его решениями.

Моя желтая? Да, я кричал кое-что в его сторону, но не оскорблял. К слову, перед голом был аут в нашу пользу. Я уверен в этом. Хотя это не помогает успокаиваться. Все мы люди, все ошибаемся", – цитирует Клоппа ВT Sport.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Атлетико минимально одолел Ливерпуль благодаря голу 25-летнего полузащитника Сауля Ньигеса. Ответный матч между командами состоится 11 марта.

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Ливерпуль Ливерпуль Атлетико Атлетико Лига чемпионов Атлетико - Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Садио Мане Садио Мане
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