После неубедительных выступлений Германии в Лиге наций Юргена Клоппа снова начали сватать на место Йоахима Лёва, но пока наставник Бундестим сохраняет свой пост.

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"Я уже имею достаточно напряженную работу, поэтому на это банально не хватит времени. В будущем – возможно. Я не уверен, кто-то вообще контактировал со мной по этому поводу. Но, если они не знают, у меня есть работа в Ливерпуле. И хотя погода здесь опять плохая, мне это нравится.

Здесь я отвечаю за многие вещи, поэтому пока не буду искать другого вызова. У меня достаточно проблем после пробуждения утром. Вообще, это один из вопросов, на которые мне приходится отвечать едва ли не чаще всего в жизни", – цитирует Клоппа Goal.com.

Заметим, контракт 53-летнего Юргена с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня 2024-го. За время работы в Ливерпуле Клопп привел команду к победе в ЛЧ и первому чемпионству Англии 30 лет.

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