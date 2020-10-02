Клопп, Анчелотти и еще двое "идеальных" будут бороться за звание лучшего тренера месяца в АПЛ
18:12 - Читати українською
АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам сентября.
За награду поборются Юрген Клопп (Ливерпуль), Карло Анчелотти (Эвертон), Брендан Роджерс (Лестер) и Дин Смит (Астон Вилла), информирует Twitter АПЛ.
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Именно эти тренеры идеально начали чемпионат, то есть не потеряли ни одного очка в стартовых турах. Правда, Астон Вилла сыграла на один матч меньше и добыла только 6 пунктов.
Напомним, что в ближайшие выходные состоится 4 тур АПЛ, после которого будет двухнедельный перерыв на сборные.
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