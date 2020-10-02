За награду поборются Юрген Клопп (Ливерпуль), Карло Анчелотти (Эвертон), Брендан Роджерс (Лестер) и Дин Смит (Астон Вилла), информирует Twitter АПЛ.

Кейн, Варди, сенсационный дуэт из Эвертона претендуют на приз лучшему игроку месяца в АПЛ

Именно эти тренеры идеально начали чемпионат, то есть не потеряли ни одного очка в стартовых турах. Правда, Астон Вилла сыграла на один матч меньше и добыла только 6 пунктов.

Напомним, что в ближайшие выходные состоится 4 тур АПЛ, после которого будет двухнедельный перерыв на сборные.

Арсенал благодаря куражу Лено одолел Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и пробился в четвертьфинал Кубка лиги