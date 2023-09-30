"Никогда так не гордился командой, как сегодня. Я никогда не видел игры с такими несправедливыми и безумными решениями. В моменте с голом Диаса не было офсайда. Это не офсайд, они неправильно провели линию. С этим очень трудно смириться.

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Фол Джонса на красную выглядит иначе в замедленном видео. Он на полной скорость попал в мяч и ударил сквозь него. Жота не должен был получить первую желтую карточку, а затем он получил вторую. Трудно защищаться с восемью полевыми игроками", – сказал Клопп в эфире Sky Sports.

Отметим, что главный судья встречи Саймон Хупер удалил двух игроков Ливерпуля, а также не засчитал чистый гол мерсисайдцев. Ассоциация арбитров уже признала ошибку, но для команды Юргена Клоппа это уже не имеет никакого значения.

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