"Может ли Салах получить "Золотой мяч"? Я понятия не имею, как выигрывают "Золотой мяч". Если дело в игре в финале Лиги чемпионов, большом количестве голов, то это будет сложно.

Клопп заявил, что Салах лучше Месси и Роналду

Но если дело в его игре в последние 2 года, то, на мой взгляд, у него есть шанс, но я не участвую в голосовании. Получит ли он наконец признание? Внутри страны он всегда ее получает, за ее пределами – не знаю", – цитирует Клоппа Football-Italia.

К слову, Салах провел 10 поединков в текущем сезоне в составе Ливерпуля, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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