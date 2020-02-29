Клопп – о провале в матче с Уотфордом: Если ты проиграл – будь мужчиной

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подытожил выступление своей команды в матче 28 тура АПЛ против Уотфорда (0:3).

"Они сделали именно то, что хотели, а мы – нет. Так работает футбол. Первый тайм был тяжелым, много беготни. Мы контролировали мяч, но не могли найти пространство, не могли организовать моменты против такой слаженной обороны.

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Вы должны принять это, все не так просто, но это доказательство того, что мы сделали недостаточно сегодня вечером. Это всегда очень сложно. Вы должны бороться. Мы проиграли 3:0, но мы отдавались до конца, не было глупых ситуаций, когда кто-то нервничал и пытался ударить соперника.

Если ты выиграл – все хорошо, если ты проиграл – постарайся воспринять все правильно и будь мужчиной", – цитирует Клоппа ВВС.

Поражение не позволит Ливерпулю оформить "золотой сезон" в АПЛ, однако позиции "красных" в борьбе за чемпионство остаются надежными – Манчестер Сити отстает на 22 очка.

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