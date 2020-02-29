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Клопп – о провале в матче с Уотфордом: Если ты проиграл – будь мужчиной

29 февраля 23:34 102 Читати українською
Клопп – о провале в матче с Уотфордом: Если ты проиграл – будь мужчиной
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подытожил выступление своей команды в матче 28 тура АПЛ против Уотфорда (0:3).

53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини
 
53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини

"Они сделали именно то, что хотели, а мы – нет. Так работает футбол. Первый тайм был тяжелым, много беготни. Мы контролировали мяч, но не могли найти пространство, не могли организовать моменты против такой слаженной обороны.

Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча, который перечеркнул надежды команды Клоппа на "золотой сезон"

Вы должны принять это, все не так просто, но это доказательство того, что мы сделали недостаточно сегодня вечером. Это всегда очень сложно. Вы должны бороться. Мы проиграли 3:0, но мы отдавались до конца, не было глупых ситуаций, когда кто-то нервничал и пытался ударить соперника.

Если ты выиграл – все хорошо, если ты проиграл – постарайся воспринять все правильно и будь мужчиной", – цитирует Клоппа ВВС.

Поражение не позволит Ливерпулю оформить "золотой сезон" в АПЛ, однако позиции "красных" в борьбе за чемпионство остаются надежными – Манчестер Сити отстает на 22 очка.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате

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Уотфорд - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
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