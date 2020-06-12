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Клопп – о победе над Блэкберном со счетом 6:0: Ливерпуль должен был доказать, что готов к АПЛ

00:19 11 Читати українською
Клопп – о победе над Блэкберном со счетом 6:0: Ливерпуль должен был доказать, что готов к АПЛ
Юрген Клопп / фото: Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал первый за 3 месяца матч команды. "Красные" в спарринге разбили Блэкберн со счетом 6:0.

"Наше выступление было очень хорошим. Форма важна, конечно, и тому подобные вещи, но здесь дело в отношении, в объеме работы. Для нас это была не только тренировка, но и важное испытание.

Ливерпуль с неприличным счетом разбил Блэкберн – команда Клоппа провела первый спарринг перед рестартом АПЛ

В первой игре нам не нужно было демонстрировать свой лучший футбол. Мы должны были доказать, что мы готовы к АПЛ, что мы готовы защищаться, мы готовы находить решения для проблем или сложных ситуаций. Вот какими мы должны были быть, и я увидел это сегодня. Ребята действительно постарались.

И мы выглядели хорошо, почти с самого начала. Да, нам нужно снова привыкать играть против глубокой обороны. Время от времени Блэкберн давил, поэтому нам также стоит поработать и над высоким прессингом. Контрпрессинг был замечательным, футбол был очень хорош, как и голы. Это был действительно хороший день. Я очень благодарен, что Блэкберн приехал сюда, и мы смогли все это организовать. Я желаю им всего наилучшего", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

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