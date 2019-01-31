Клопп – о ничьей с Лестером: Одно очко – не то, чего мы хотели, но все прекрасно

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче с Лестером.

"Вы видели, что из-за снега мяч плохо катился по полю. Если в таких условиях владеть мячом 70-80% времени, то это крайне некомфортно. Только и думаешь, как не потерять мяч, сегодня так и было.

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Думаю, все согласятся, что в эпизоде ​​c Перейрой и Кейта, видимо, нужно было давать пенальти. Не знаю, почему его не поставили.

У нас стало на одно очко больше – это, конечно, не то, что мы хотели, но все по-прежнему прекрасно", – цитирует Клоппа ВВС.

После 24 туров АПЛ Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу и опережает Манчестер Сити на 5 очков.

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