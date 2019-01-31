toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Клопп – о ничьей с Лестером: Одно очко – не то, чего мы хотели, но все прекрасно

31 января 12:15 204 Читати українською
Клопп – о ничьей с Лестером: Одно очко – не то, чего мы хотели, но все прекрасно
Юрген Клопп / Фото: ФК Ливерпуль

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче с Лестером.

"Вы видели, что из-за снега мяч плохо катился по полю. Если в таких условиях владеть мячом 70-80% времени, то это крайне некомфортно. Только и думаешь, как не потерять мяч, сегодня так и было.

Ливерпуль – Лестер – 1:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, все согласятся, что в эпизоде ​​c Перейрой и Кейта, видимо, нужно было давать пенальти. Не знаю, почему его не поставили.

У нас стало на одно очко больше – это, конечно, не то, что мы хотели, но все по-прежнему прекрасно", – цитирует Клоппа ВВС.

После 24 туров АПЛ Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу и опережает Манчестер Сити на 5 очков.

Борнмут сенсационно разгромил Челси, Ливерпуль потерял очки с Лестером: 24 тур АПЛ, матчи среды

Англия24 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Лестер Сити: Среда 30 января 2019

Ливерпуль
Матч окончен
1 : 1
Лестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Лестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019: дедлайн – как это было
    Світ — 09:263506 Трансферное окно, зима-2019: дедлайн – как это было
9
час
:
24
мин
Ганновер
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук