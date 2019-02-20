Клопп – о ничьей с Баварией: Мы можем и должны играть лучше

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче против Баварии.

"Я не на седьмом небе, но я полностью согласен с результатом. Мы утруждали себе жизнь с последним пасом – было примерно 10 или 12 перспективных ситуаций, которые испортились. Мы можем играть лучше. Мы должны играть лучше.

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В первом тайме у нас были хорошие шансы. Я не помню ни одного шанса ни для одной из команд во втором тайме. С этой точки зрения это была не ночь Лиги чемпионов.

Если бы Бавария была полна уверенности в себе, у нас могло бы быть больше пространства. Обе пары центральных защитников много владели мячом и перекатывали его друг другу без продвижения.

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Не так много всего произошло. У нас были свои моменты, и тогда мы должны были забивать. Это была напряженная игра для обеих команд, но это был не тот матч, который мы запомним на 20 лет", – цитирует Клоппа BBC.