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Клопп – о ничьей с Баварией: Мы можем и должны играть лучше

10:48 35 Читати українською
Клопп – о ничьей с Баварией: Мы можем и должны играть лучше
Юрген Клопп / Фото УЕФА

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче против Баварии.

"Я не на седьмом небе, но я полностью согласен с результатом. Мы утруждали себе жизнь с последним пасом – было примерно 10 или 12 перспективных ситуаций, которые испортились. Мы можем играть лучше. Мы должны играть лучше.

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В первом тайме у нас были хорошие шансы. Я не помню ни одного шанса ни для одной из команд во втором тайме. С этой точки зрения это была не ночь Лиги чемпионов.

Если бы Бавария была полна уверенности в себе, у нас могло бы быть больше пространства. Обе пары центральных защитников много владели мячом и перекатывали его друг другу без продвижения.

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Не так много всего произошло. У нас были свои моменты, и тогда мы должны были забивать. Это была напряженная игра для обеих команд, но это был не тот матч, который мы запомним на 20 лет", – цитирует Клоппа BBC.

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Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
Матч окончен
0 : 0
Бавария
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Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Бавария
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