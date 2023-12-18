"Я видел много хороших вещей, единственное, что я не вижу – результат. Мы должны были забить. Мы спешили в некоторых моментах, но мне очень понравилась интенсивность игры и начало игры. Каждый видел то, что мы хотели, наш контрпрессинг командой был хорош .

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Я не помню такой доминирующей игры против МЮ – даже при 7-0. Теперь 0-0. Они, видимо, чувствуют себя получше нас. Но мы принимаем это и продолжаем.

Я ждал такой игры. Если мы будем играть так, противоположной команде будет трудно вырваться из своей половины, а то, как защищается Юнайтед, было с большой страстью. Если вы забиваете, это изменяет динамику игры, и они немного открываются и рискуют больше. Но ничего не изменилось, они бросили все, и это 0-0", – цитирует Клоппа BBC.

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