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Клопп – о голевой засухе Салаха: Я привык к тому, что футболисты не всегда забивают

8 марта 22:57 19 Читати українською
Клопп – о голевой засухе Салаха: Я привык к тому, что футболисты не всегда забивают
Мохамед Салах / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о результативности нападающего Мохамеда Салаха в текущем сезоне АПЛ.

"Если вы атакующий игрок, то у вас есть моменты, которые вы можете реализовать. Как тренер я привык к тому, что футболисты не всегда забивают.

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У Мо невероятный рекорд. Его голы помогли достичь тех результатов, которые у нас есть сейчас. Конечно, не он один, но в этом есть его большая заслуга.

Мы не говорили с ним об этом, потому что это абсолютно нормально. Даже в очень сложной игре против Эвертона у нас было четыре или пять моментов", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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Напомним, последний раз форвард забивал 9 февраля в матче чемпионата Англии с Борнмутом. В текущем сезоне АПЛ Салах провел 29 матчей, забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Юрген Клопп Юрген Клопп
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