Кривбасс нашел интересного игрока в рядах своей юношеской команды.

Полузащитник Александр Постемский очень похож на одну из главных звезд украинского футбола – Михаила Мудрика.

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Кривбасс обнародовал коллаж, сравнив двух "клонов". "Кажется, игрок Кривбасса U-19 Александр Постемский имеет от нас какой-то секрет. Действительно похож на Михаила Мудрика?" – написала пресс-служба криворожцев.

Правда, пока аналогии можно проводить только по внешности. 17-летний Постемский провел 4 матча в чемпионате Украины U-19 и не отличался результативными действиями.

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