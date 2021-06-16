Новичок УПЛ Верес усилился 25-летним хавбеком, информирует официальный сайт клуба. Кльоц подписал с "народными" контракт на 2 года.

УПЛ утвердила состав участников сезона 2021/22 – три новичка получили аттестаты

Дмитрий является воспитанником ровенского футбола, но встал на ноги в Карпатах. За основу "зелено-белых" футболист провел 106 матчей. Прошлым летом он переехал в Азербайджан, где в течение сезона играл за Кешлу и Сабах. Всего за рубежом Кльоц провел 20 поединков (гол+ассист).

К слову, Верес завоевал золотые медали Первой лиги, что подарило ему повышение в классе. Путевки в УПЛ также получили Черноморец и Металлист 1925.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21