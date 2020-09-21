"У меня были предложения от нескольких команд из Украины, а также из других стран. Я больше не хотел оставаться в Украине, потому что я там уже много видел. Провел более 100 матчей.

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Хотел нового вызова, и я его получил. Могу только сказать, что меня очень хорошо приняли команда, тренерский штаб и президент клуба. Большое им спасибо. Теперь я – часть этой семьи.

Баку очень хорошый и красивый город, мне здесь нравится. Каждый город по-своему приятный и красивый , но я здесь, чтобы играть в футбол и приносить пользу клубу. Сделаю все возможное, чтобы не подвести клуб и болельщиков", – сказал Кльоц в комментарии Azerisport.

Напомним, Дмитрий выступал за Карпаты с 2013 года, однако в начале августа этого года перебрался в Азербайджан, где теперь защищает цвета Кешлы.

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