Талантливый голландец попытается закрепиться в чемпионате Германии, сообщает официальный сайт "быков".

Дуглас Коста оформил возвращение в Баварию

Клюйверт-младший перебрался в Лейпциг на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21. На Ред Булл Арене вингер будет выступать под 21-м номером.

Воспитанник Аякса Джастин Клюйверт стал игроком Ромы летом 2018-го. С тех пор он провел за "волков" 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

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