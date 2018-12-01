Клюйверт нашел для Барселоны "нового Бускетса" – за полузащитника уже готовы отдать 80 млн евро

Бывший нападающий Барселоны Патрик Клюйверт считает, что каталонскому клубу стоит приобрести игроков Аякса Маттейса Де Лигта и Фрэнки де Йонга.

"Де Йонг и Де Лигт – два отличных футболиста, они могут прекрасно вписаться в Барселону. Сейчас они показывают хорошие результаты и их цена закономерно растет.

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Есть много клубов, желающих их получить, но значение Барселоны для них большое. Это может сыграть важную роль при принятии решения о продолжении карьеры.

Знаю, что Манчестер Сити тоже заинтересован в услугах этих футболистов. В экономическом отношении это мощный клуб, который может стать сильным соперником Барселоны.

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Де Йонг? Замечательный футболист. Де Йонг – это новый Бускетс, они оба умеют просчитывать действия соперника наперед. Де Лигт – мощный, сильный игрок, отлично владеет мячом. Он способен заиграть в любой команде", – цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.