Клюйверт – один из главных кандидатов на пост в клубной академии Барселоны

Бывший нападающий Барселоны Патрик Клюйверт может получить должность в каталонском клубе.
Бывший форвард Барселоны и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт может возглавить клубную академию "блаугранас", сообщает Diario Sport.
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Барселона в настоящее время реструктурирует свою молодежную академию, и Клюйверт рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост директора Ла Масии. Ранее в рамках реструктуризации академии легенда клуба Виктор Вальдес был назначен тренером юношеской команды U-19.
На этой неделе 43-летний Клюйверт был уволен из сборной Камеруна, где он ассистировал своему соотечественнику и бывшему партнеру по сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф.
Напомним, Клюйверт в бытность футболистом провел за Барселону 259 матчей, в которых забил 123 мяча и отдал 61 голевую передачу и является 5 бомбардиром в истории каталонцев.
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