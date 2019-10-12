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Ключковский покинул должность вице-президента УПЛ, на очереди Гримм, – ТаТоТаке

13:59 39 Читати українською
Ключковский покинул должность вице-президента УПЛ, на очереди Гримм, – ТаТоТаке
Маркиян Ключковский / Фото из открытых источников

В украинской Премьер-лиге назревают большие перемены – руководство не справилось со своей непосредственной задачей.

Вице-президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский оставил свою должность, ожидается и смена ее руководителя, сообщает ТаТоТаке. Отмечается, что президент УАФ Андрей Павелко обсудил с владельцем медиагруппы "1+1 медиа" Игорем Коломойским единый телепул, по результатам чего было принято решение смягчить ситуацию, которая сложилась.

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После этого Павелко в личной беседе с президентом УПЛ Томасом Гриммом сказал швейцарцу, что Премьер-лига не будет обращаться в CAS с иском против каналов "2+2" и "УНИАН" и клубов, которые транслируют свои матчи на этих каналах (Динамо, СК Днепр-1, Заря, Карпаты и Десна – прим.). Павелко заверил Гримма, что нужно искать компромисс с вышеуказанными телеканалами и клубами. Этот процесс уже запущен.

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Все идет к тому, что Гримм последует примеру Ключковского, а Премьер-лига получит нового президента, рассказали журналисты ТаТоТаке.

Напомним, швейцарский специалист работает в УПЛ с апреля 2018 года и его главной задачей было создание единого телепула.

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Видеоновости выборы президента УПЛ Маркиян Ключковский УПЛ Томас Гримм ТаТоТаке
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