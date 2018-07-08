Ключковский: Не понятно, на каком основании ФИФА может привлечь Веду к ответственности

Заместитель президента УПЛ Томаса Гримма Маркиян Ключковский прокомментировал реакцию ФИФА на видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, где защитник сказал "Слава Украине!"

"Здесь есть несколько моментов. Первый и ключевой: ФИФА не любит политических заявлений на футболе. Но, это правило не является всеобъемлющим, и дисциплинарный кодекс ФИФА его очень ограничивает. Во-первых, это, безусловно, касается поведения болельщиков и их политических лозунгов.

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Второе касается участников матчей, которые могут провоцировать болельщиков. Это 54 статья дисциплинарного кодекса ФИФА. Но речь идет только о провокации болельщиков во время матча.

В данном случае речь идет уже о заявлении после завершения матча. Даже не на официальном мероприятии ФИФА – это не пресс-конференция и флеш-интервью, а частная обстановка.

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Самое важное – фразы, которые Вукоевич и Вида говорили на видео, можно трактовать совершенно по-разному. Как политические заявления, или же просто слова в поддержку Украины, в которой каждый из них играл и был популярным среди болельщиков.

Но даже если их трактовать как политическое заявление, то мне не совсем понятно, на каком основании ФИФА может их привлечь к ответственности. Это не было изречено во время матча, следовательно, речь не идет о провокации во время матча. Не понятно, что именно они расследуют.

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На этом чемпионате был инцидент со швейцарскими футболистами: Джакой, Шакири и Лихтштайнером. Они во время матча показывали явный политический жест, который был направленный, очевидно, в сторону их противников в этом матче. В этом случае, статья 54 больше подходила бы.

Но ФИФА наказала их не по ней, а просто за неспортивное поведение. Их не дисквалифицировали, а просто оштрафовали.

Заявление Виды, даже если допускать, что оно несет в себе какое-то глубокое нарушение дисциплинарных правил ФИФА, оно даже близко не стоит по провокативности рядом с поведением швейцарцев.

Даже если и будет какое-то наказание, мне трудно представить, каким оно будет. Очевидно, каким-то минимальным, да и то, если есть нюансы, о которых мы не знаем", – цитирует Ключковского Tribuna.com.