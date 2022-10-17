Стал известен срок, на который Ювентус потерял Бремера.

Центральный защитник Ювентуса Бремер прошел медицинское обследование после травмы подколенного сухожилия левого бедра. Согласно Corriere dello Sport, полное восстановление после такой травмы занимает около двадцати дней.

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Бремер будет работать, чтобы восстановиться к матчу с Интером (6 ноября). Матчи с Эмполи, Бенфикой, Лечче и ПСЖ защитник точно пропустит.

Напомним, эту травму Бремер получил на 52-й минуте победного матча с Торино (1:0).

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