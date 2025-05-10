Контракт Кампуша с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Несмотря на то, что в клубе ценят легионера, сам футболист еще не решил продолжить сотрудничество с Александрией, сообщает Telegram-канал INSIDE UPL.

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Зимой клуб получил предложение по Кампушу в размере около 400 тысяч евро от одной из японских команд, однако "горожане" ответили отказом. Также игроком интересовались европейские клубы и один представитель УПЛ. Александрия уже готовится к потенциальному уходу португальца. В клубе рассчитывают на новичка команды Антона Боля, который перешел в Александрию зимой на правах свободного агента.

Напомним, Мигель Кампуш выступает за украинский клуб с января 2024 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 27 матчей за Александрию и забил 4 гола. Сейчас "горожане" занимают второе место в турнирной таблице УПЛ с 63-мя очками после 27-ми туров.

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