Нападающий Реала Родриго вернулся к тренировкам в основной группе за два дня до матча с Барселоной.

В матче Ливерпуль – Реал (2:5) в Лиге чемпионов два игрока мадридской команды – Девид Алаба и Родриго – получили травмы. Предполагалось, что оба игрока пропустят Эль Класико с Барселоной, но бразильский форвард успел восстановиться.

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Как информирует Marca, во вторник, 28 февраля, Родриго уже тренировался в общей группе. Предполагается, что он сможет участвовать в матче с Барселоной, который будет сыгран 2 февраля.

В лазарете Реала по-прежнему остаются только два игрока – Алаба и Ферлан Менди.

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