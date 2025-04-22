Наполи сражается с Интером за чемпионский титул, и для главного тренера Антонио Конте важно, чтобы все ключевые игроки были в строю. Однако после восстановления защитника Буонджорно "адзурри" потеряли из-за травмы вингера Нереса. Как информирует Sky Sport Italia, бразилец получил травму икроножной мышцы и выбыл на месяц.

"Война все прервала": звезда Наполи рассказал о своем "призрачном" переходе в Шахтер

Сообщается, что в связи с этим Конте снова может вернуться к схеме 3-5-2. Когда Нерес получал предыдущую травму, наставник Наполи предпочитал именно этот вариант. Но из пяти матчей без Нереса Наполи выиграл только один.

На прошлой неделе Конте раскритиковал руководство Наполи, которое продало основного левого вингера Хвичу Кварацхелию в январе, но не подписало замену. "Я говорил, что Наполи для меня не будет временной остановкой. Но сейчас не стоит обманывать людей. За 8 месяцев я понял, что многие вещи здесь реализовать невозможно", – заявил тогда тренер.

По итогам 33 тура Наполи сравнялся с лидером турнирной таблицы Серии А Интером по очкам.

Наполи не без проблем одолел Монцу и догнал Интер на вершине Серии А, Комо на выезде разгромил Лечче