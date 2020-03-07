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Основной хавбек сборной Уэльса получил тяжелую травму и не сыграет на Евро-2020

20:18 50 Читати українською
Основной хавбек сборной Уэльса получил тяжелую травму и не сыграет на Евро-2020
Джо Аллен / ВВС

Полузащитник Сток Сити Джо Аллен получил тяжелую травму в матче 37 тура Чемпионшипа против Халл Сити.

Бывший игрок Ливерпуля порвал ахиллово сухожилие, информирует BBC Sport Wales. 29-летний футболист покинул поле на 46 минуте матча. Для него сезон завершен.

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Травма Аллена – одна из самых тяжелых в профессиональном спорте. Для восстановления после такой травмы необходимо около 6 месяцев.

Отметим, что Аллен сыграл одну из ключевых ролей в сборной Уэльса, которая квалифицировалась на Евро-2020. Теперь, очевидно, команде Райана Гиггза придется обходиться без своего основного хавбека. Британцы попали в группу A с Италией, Швейцарией и Турцией.

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Англия Уэльс Уэльс Чемпионшип Евро-2020 Джо Аллен Джо Аллен Сток Сити Сток Сити
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