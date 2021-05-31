Экс-лидер Карпат Дмитрий Клёц снова будет искать себе новый клуб.

Украинский полузащитник Дмитрий Кльоц больше не будет выступать за Сабах, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

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Причина ухода 25-летнего украинца – завершение контракта.

Напомним, Дмитрий выступал за Сабах с февраля 2021 года. Успел сыграть за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает украинца в 250 тысяч евро.

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