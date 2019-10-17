Клинсманн станет тренером сборной Эквадора, – СМИ

Экс-наставник сборной Германии, мюнхенской Баварии и сборной США Юрген Клинсманн будет назначен главным тренером национальной команды Эквадора.

55-летний специалист вскоре вернется к тренерской деятельности, утверждает El Universo.

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По информации издания, боссы эквадорскоq федерации футбола уже договорились с Клинсманном о сотрудничестве. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Хорхе Селико несколько дней назад рассказал игрокам национальной команды, что к следующим матчам их будет готовить постоянный тренер. Сборная Эквадора провалила Копа Америка-2019, что привело к отставке Эрнана Гомеса. Отбор к ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ стартует в марте 2020-го.

Отметим, что в сентябре Юрген Клинсманн отказался от административной должности в родном Штутгарте. До недавнего времени главным претендентом на вакантную должность тренера "Триколора" считался Фернандо Йерро.

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