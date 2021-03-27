"Говорю как нападающий: ныне Лукаку входит в пятерку лучших форвардов Европы. Ему не повезло иметь технику Месси, но он полностью выкладывается в игре в плане скорости, физики, решительности, характера.

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Понимаете, командная работа выглядит так: есть те, кто берет, и те, кто отдает. Лукаку отдает. Своим партнерам он дает больше, чем получает взамен, он лидер. Лукаку стягивает на себя внимание и освобождает пространство для других", – цитирует немца Passione Inter.

К слову, в нынешнем сезоне Ромелу Лукаку провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач. В свою очередь Клинсманн защищал цвета "нерадзурри" в 1989-1992 гг. и завоевал с Интером Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

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