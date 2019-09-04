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Клинсманн отказался от административной должности в Штутгарте

21:23 17 Читати українською
Клинсманн отказался от административной должности в Штутгарте
Юрген Клинсманн / dpa

Легендарный форвард Юрген Клинсманн отклонил предложение о работе в немецком Штутгарте.

Экс-наставник сборной Германии, мюнхенской Баварии и сборной США не вернется в Штутгарт, сообщает Goal.com.

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По информации издания, длительные переговоры между Клинсманном и представителями швабов завершились безрезультатно. Известный специалист отказался стать генеральным директором 5-кратных чемпионов Германии, которые в данный момент выступают во второй Бундеслиге.

Юрген Клинсманн вырос в пригороде Штутгарта и в годы игровой карьеры выступал за местные Штутгартер Кикерс (3 сезона) и Штутгарт (5 сезонов). Он находится без работы с 2016 года, когда его уволили с должности наставника американской сборной.

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