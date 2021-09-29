Специалист покинул пост главного тренера тернопольской Нивы, утверждает SportArena.

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Климовский возглавил "желто-зеленых" в апреле этого года. Команда неплохо начала новый сезон, однако в последнее время результаты испортились – всего одна победа в 5 матчах чемпионата и вылет из Кубка Украины от Эпицентра. Сейчас Нива занимает шестую строчку Первой лиги, отставая от зоны плей-офф за повышение на 2 очка.

Добавим, что в конце августа Климовского сватали во Львов, однако тогда 49-летний специалист пренебрег возможностью вернуться в элиту.

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