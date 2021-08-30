"В СМИ пишут, что я главный кандидат на пост тренера ФК Львов? Да, Львов сделал мне предложение, я еще думаю, никакого решения еще не принимал. Но это правда, есть такое предложение.

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Какой клуб УПЛ хотел бы тренировать? Не знаю, трудно сказать. Мне кажется, что стать тренером команды из высшей лиги это очень почетно, и каждый к этому стремится", – признался Климовский в комментарии Meta-ratings.

Напомним, Львов набрал лишь два очка в стартовых 6 турах УПЛ и расположился на предпоследней строчке.

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