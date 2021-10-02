Экс-тренер тернопольской Нивы Игорь Климовский прокомментировал информацию о том, что его приглашают в закарпатскую и криворожскую команды.

"Не могу ничего сказать. Пока никаких предложений от руководства этих клубов не было. И вообще, от других команд тоже не было. Прошел только один день.

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Варианты из Второй лиги? Каждое предложение можно обсуждать. Надо просто поговорить. Если будет какое-то предложение, то его нужно рассмотреть, что с ним и как", – сказал Климовский в комментарии Meta Ratings.

Напомним, 49-летний специалист покинул тернопольскую Ниву 29 сентября, оставив ее на шестой строчке турнирной таблицы Первой лиги.

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