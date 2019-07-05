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Климовский и трое футболистов покинули Олимпик, – СМИ

14:42 38 Читати українською
Климовский и трое футболистов покинули Олимпик, – СМИ
Игорь Климовский / Олимпик

Донецкий Олимпик проводит кадровую чистку в команде.

Сегодня, 5 июля, Олимпик уволил Игоря Климовского, который исполнял обязанности главного тренера во второй части прошлого сезона, сообщает Footboom.

Экс-игрок Реала Жулио Сезар озвучил свои цели на посту главного тренера Олимпика

Кроме того, на правах свободных агентов команду покинули полузащитники Иван Сондей и Ринар Валеев, а также нападающий Максим Дегтярев.

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К слову, прошлый сезон донецкая команда завершила на 10 позиции УПЛ. Недавно Олимпик объявил о назначении нового наставника – Жулио Сезара.

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Теги
Ринар Валеев Ринар Валеев Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Олимпик Олимпик Иван Сондей Иван Сондей Игорь Климовский Игорь Климовский
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