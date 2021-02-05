"Мы проделали большую работу. Ребята достойно выдержали все нагрузки. Претензий в плане самоотдачи ни к кому нет. Да, пожалуй, все что мы запланировали, мы осуществили. Всегда есть компоненты, которые можно улучшить. Нам еще предстоит много над чем поработать в Киеве. Времени на все не хватает. Будем добирать уже в процессе, в играх. Хотелось бы больше внимания уделить работе над стандартами. На сборах мы заложили хороший фундамент физической формы.

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Кроме того, к нам приедет еще один футболист. Хотим дать и ему время влиться в коллектив, понять нашу структуру. Нужно чтобы он познакомился с командой. Рассчитываем, что этот игрок будет основным исполнителем на своей позиции.

Не стану пока называть его имя, контракт еще не подписан. Но это бразилец. Ему 22 года, и он выступает на позиции вингера, имеет хорошую скорость. Сейчас из-за пандемии прилететь из Бразилии в Турцию проблематично, поэтому он присоединится к нам уже в Киеве", – поделился Климовский в интервью телеканалу Футбол.

Отметим, что Олимпик завершил первую половину сезона на седьмом месте, записав в свой актив 17 очков.

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