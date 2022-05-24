Кличко организовывает поединок ради Украины: придут представители футбола и шоу-бизнеса, есть "след" Клоппа
Легендарная фигура украинского бокса Владимир Кличко занялся организацией благотворительного матча, чтобы поддержать украинцев во время войны.
На футбольном поле сойдутся звезды Немецкого футбольного союза с легендами Гамбурга, за которых будут играть представители шоу-бизнеса, сообщает All stars for Ukraine. Встреча при поддержке Владимира Кличко в рамках "Пакта ради солидарности и будущего" между Киевом и Гамбургом намечена на 28 мая.
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За Немецкий футбольный союз выступят Томас Хельмер, Патрик Овомоела, Кристиан Треш, Патрик Хельмес, Навина Омилад, Конни Полерс, Мириам Шайб, Дженнифер Майер и Урсула Холл. Легенд Гамбурга будут представлять Марселл Янсен, Петр Троховски, Йорг Альберц, Кристиан Ран, Томас Гравесен, Стиг Тёфтинг, Гаральд Шпорль, Бастиан Рейнхард, а также повар и ведущий Тим Мельцер, эксперт НФЛ Патрик Эсуме, актер Костя Ульманн, а также ведущая и актриса Нова Майерхенрих.
Первый тайм благотворительного матча будет судить немец Патрик Итрих, а второй – украинец Денис Шурман. Одним из специальных гостей того дня будет музыкант Йоханнес Эрдинг. У фанатов же будет возможность выиграть футболку Ливерпуля с автографом Юргена Клоппа и другие призы.
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