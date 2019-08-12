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Клеман: В первом тайме с Динамо Брюгге был топ-командой, во втором – середнячком

19:31 110 Читати українською
Клеман: В первом тайме с Динамо Брюгге был топ-командой, во втором – середнячком
Филипп Клеман / Брюгге

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман ответил на вопросы журналистов накануне матча против Динамо в Лиге чемпионов.

 

"Завтрашняя игра покажет, насколько мы сейчас готовы. Мы стараемся во всех турнирах играть в свой футбол и брать очки в каждом матче. Но чемпионат – это не спринт, это марафон.

Ванакен? Он добавляет много драйва нашей игре, я доволен, что он остался с нами.

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Действительно, в первом тайме домашнего матча с Динамо мы доминировали, а затем соперник перехватил инициативу. В первом тайме на поле играл топ-клуб Брюгге, а во втором – середнячок.

Завтра мы снова будем пытаться достичь топ-уровня, контратаковать, забить. Играть на отбой не собираемся. Главная наша задача – пробиться в следующий раунд", – сказал Клеман на пресс-конференции перед ответным матчем с Динамо в квалификации ЛЧ.

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Напомним, Динамо встретится с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится завтра, 13 августа. Начало запланировано на 20:30.

Источник: Футбол 24
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