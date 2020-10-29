"В Динамо много общаюсь с Жерсоном. Плюс, мы живем вместе на базе Динамо. Шучу, что он больше бразилец, чем я. Так же хорошо общаюсь с Карлосом Де Пеной, он также из Южной Америки. Моя цель – полностью адаптироваться, выучить язык и традиции вашей страны.

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В Украине для меня не было больших сюрпризов. Знал, куда еду, какие вызовы будут стоять передо мной и через что придется пройти. Что больше всего отличается? Наверное, рацион. В Бразилии мы всегда перед тренировкой ели много пасты – это давало возможность наращивать мышечную массу и стать сильнее. А здесь все едят много супа. И при этом остаются сильными. Тот же Попов. Жерсон как-то меня спрашивал: "Посмотри на них. Что им в суп добавляют?"

Ребята шутят, называют меня Сантьяго Муньесом, говорят, что я похож на него как внешне, так и по игровым качествам. С переходом в Динамо меня поздравили Фирмино, мы вместе с ним играли за юношеские команды, и Робиньо, с которым выступали за Атлетико Минейро, ну и еще ребята, которые сейчас играют в Европе", – поделился Клейтон в комментарии Sportarena TV.

Напомним, 25-летний вингер перешел в Динамо в начале октября в качестве свободного агента. В официальных матчах пока на поле не выходил.

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