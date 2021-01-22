"Я счастлив забить свой первый мяч в составе Динамо. Прежде всего очень благодарен Мистеру за предоставленный шанс. Я много работал, чтобы заслужить эту возможность. Сегодня получилось забить гол, и я надеюсь в дальнейшем выступать не менее успешно. Буду продолжать много работать, чтобы давать результат команде.

Дебютный гол Клейтона и курьез Цыганкова в видеообзоре матча Динамо – Шахтер Солигорск – 2:0

Как удалось забить? Мы очень много работаем над стандартными положениями, у каждого игрока есть определенные функции и место при стандартах. Нужно быть внимательным к отскоку. Так и получилось, что я остался в своей зоне, была скидка мяча головой и я забил гол. После игры Мистер пошутил, что я оказался в нужном месте в нужное время.

Вчера моему сыну исполнилось три года. Поэтому я посвящаю этот гол ему и своей семье, которая всегда в моем сердце, даже если я нахожусь далеко.

Я счастлив в Динамо. Это легендарный клуб, с большой историей. Здесь у меня есть возможность работать с игроками и тренерским штабом высокого уровня. Тем более, Мистер очень хорошо знает качества бразильцев. Со своей стороны, постараюсь ежедневно добавлять и давать еще лучший результат на поле", – цитирует Клейтона официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне во втором контрольном матче победили солигорский Шахтер Романа Григорчука со счетом 2:0 – первый гол за "бело-синих" в матче и карьере забил именно бразильский легионер Клейтон.

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