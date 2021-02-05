Нападающий Динамо Клейтон вспомнил, как оказался в киевском клубе в летнее трансферное окно 2020 года.

"По факту, благодаря Жадсону я и оказался в Динамо. Узнал об этом пару недель назад. Луческу его набрал и узнал всю информацию обо мне. Жадсон дал хорошие рекомендации.

Динамо обнародовало заявку на плей-офф Лиги Европы – есть два пополнения и один минус после Лиги чемпионов

Луческу сам рассказал мне эту историю со звонком Жадсону. Говорит, что его слова стали определяющими. Но Жадсон ничего не приукрашивая, сказал все как есть – мол, у меня был хороший старт карьеры, но дальше все немного смазалось из-за тяжелой травмы", – отметил Клейтон в интервью журналу Футбол.

Заметим, Клейтон перебрался в Динамо осенью 2020-го, но пока не дебютировал в официальных матчах за "бело-синих".

Динамо – ЦСКА 1948: Цыганкова и еще нескольких украинцев мало – не помогли даже 2 пенальти, ждем чудо 6