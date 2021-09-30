Экс-легионер "бело-синих" Клейтон да Силва попробует свои силы во втором по силе дивизионе Бразилии.

Бывший нападающий Динамо Клейтон да Силва станет игроком Сентро Спортиво Алагоано (ССА), сообщает официальный сайт клуба из Масейо.

Динамо официально разорвало контракт с Клейтоном

25-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента. Условия соглашения и сроки контракта не разглашаются.

Интересно, что на своей странице в социальной сети Facebook клуб презентовал Клейтона в форме Динамо, которое бразилец покинул в конце июня 2021 года, сыграв за украинцев лишь 9 минут.

Напомним, ССА после 27-ми туров идет в турнирной таблице бразильской Серии Б на 7 месте – от Коритибы, которая лидирует, новая команда Клейтона отстает на 12 очков.

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