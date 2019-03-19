Клаусула в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 млн евро – AS

Стали известны детали контракта форварда Атлетико Гризманна.

В соглашении, подписанном прошлым летом, сейчас действует опция выкупа в размере 200 млн евро. Однако с 1 июля 2019 клаусула снизится до 120 млн, информирует AS.

ПСЖ попытается приобрести Гризманна, если Мбаппе или Неймар покинут клуб

В окружении Гризманна уже ищут варианты для возможной смены клуба. Француз готов выслушать все предложения и уйти, поскольку понимает, что Атлетико находится не в лучшем состоянии.

При этом утверждается, что Атлетико может попытаться продать Гризманна за большую сумму до того, как клаусула снизится до 120 млн евро.

Гризманн назвал своего самого сильного соперника – неожиданный выбор

Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересована Барселона. Также появлялась информация о возможном трансфере в ПСЖ в случае ухода лидеров – Неймара и Килиана Мбаппе.