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Клаусула в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 млн евро – AS

19 марта 23:04 35 Читати українською
Клаусула в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 млн евро – AS
Антуан Гризманн / Daily Star

Стали известны детали контракта форварда Атлетико Гризманна.

В соглашении, подписанном прошлым летом, сейчас действует опция выкупа в размере 200 млн евро. Однако с 1 июля 2019 клаусула снизится до 120 млн, информирует AS.

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В окружении Гризманна уже ищут варианты для возможной смены клуба. Француз готов выслушать все предложения и уйти, поскольку понимает, что Атлетико находится не в лучшем состоянии.

При этом утверждается, что Атлетико может попытаться продать Гризманна за большую сумму до того, как клаусула снизится до 120 млн евро.

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Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересована Барселона. Также появлялась информация о возможном трансфере в ПСЖ в случае ухода лидеров – Неймара и Килиана Мбаппе.

Теги
Испания Атлетико Атлетико Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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