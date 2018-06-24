Клаесон: Перед голом Крооса мы имели прекрасную возможность забить

Хавбек сборной Швеции Виктор Классон поделился впечатлениями от матча против Германии.

"Мы проиграли эту встречу на последних минутах, но сыграли хороший матч и имели возможности против действительно хорошей команды. У нас все еще есть шансы в игре с Мексикой. Сейчас мы вернемся и будем готовиться к этому матчу.

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В атаке перед пропущенным голом у нас была хорошая возможность забить. Затем сборная Германии провела контратаку, заработала штрафной и забила на последних минутах. Я не знаю, почему так получилось.

Я слышал от других, что должен был быть пенальти, но не видел повтора, поэтому правда не знаю. Конечно, огорчает, что мы не получили пенальти, который должны были бить.

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Празднование скамейки запасных сборной Германии? Я не видел, потому что был сфокусирован. Я был расстроен пропущенным голом и не обратил внимания на эту ситуацию", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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