"Классно быть топ-клубом, когда еще и судьи помогают, офигенно, бл*дь", – Костышин уничтожил арбитров УПЛ

Главный тренер Колоса Руслан Костышин не скрывал своего раздражения работой рефери Юрия Иванова на матче 14 тура УПЛ против Зари (0:2).

"Может быть два комментария – по игре и по судейству. По матчу: хороший первый тайм, выглядели достойно. Вдевятером было сложно играть.

Два удаления и нереализованный пенальти в видеообзоре матча Заря – Колос – 2:0

Хочется защитить своих ребят. После таких матчей они сидят опустошены, ведь чувствуют предвзятость к команде. В каждом матче что-то происходит. Мы что-то делаем – не ставят, у наших ворот что-то происходит – ставят с удовольствием. Трактовка эпизодов разная.

Мы не реализовали пенальти – не хватило мастерства, хладнокровия. Многие не забивают, даже звезды. Месси по 100 раз промахивается с пенальти. Дело не в этом.

Был эпизод один, меня это так раздражает. Мы уже играем вдевятером, футболист выходит чисто один на один. Нас уже и так девятеро, на коленях стоим. Однако поднимается флажок, свист, не дают. Заря у нас все равно выиграла бы.

Я так могу по всем моментам пройтись, по всем матчах – так не может быть. Мы – простая, деревенская команда, у нас нет запаса прочности, чтобы мы еще и с этими проблемами боролись. Действительно, мы будем внизу, будет какая-то серия.

Шаран получил удаление в матче против Олимпика за чрезмерные эмоции и споры с арбитром

Классно быть топ-клубом, когда еще и судьи помогают, офигенно, б**дь. Или быть маленьким клубом, и когда тебя судьи, б**дь, начинают щипать. Вот побудь. Если бы это один матч, а так оно тянется с Динамо.

Почему VAR уже был на дубле Динамо, отменили решение, почему VAR не может быть уже на матчах УПЛ? У меня крик души. Ребята – молодцы, вдевятером бежали против Зари, которая вышла на уровень Динамо и Шахтера. Она сильнее, никто же не говорит, но мы боролись, хотели, чтобы нам не мешали сопротивляться", – сказал Костышин в эфире клубного YouTube-канала Колоса.

К слову, в последних 5-ти турах УПЛ Колос получил четыре красные карточки и четыре пенальти в собственные ворота. Коваливцы потеряли несколько позиций и сейчас находятся на восьмой строчке турнирной таблицы.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм