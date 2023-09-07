"Думаю, что эти два дня у нас будет очень много работы в плане изучения сборной Англии.

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Есть ли смысл менять схему? Это работа тренерского штаба. Они знают, как лучше для нас, знают весь подбор футболистов, сильные и слабые качества. Думаю, они уже знают, что делать.

Класс не всегда побеждает. Это футбол. Именно поэтому это игра миллионов, что до матча нельзя на 100% сказать, кто победит", – сказал Кривцов в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, матч Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве. Начало встречи в 19:00. Сейчас "сине-желтые" занимают в турнирной таблице группы С второе место, набрав 6 очков после 3-х туров. Англия лидирует, Италия идет третьей.

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