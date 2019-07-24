Клайн получил тяжелую травму и пропустит шесть месяцев – Ливерпуль не сможет продать защитника

Латеральной мерсисайдцев Натаниэль Клайн снова выбыл на долгий срок.

Англичанину диагностировали разрыв крестообразных связок колена, информирует Telegraph.

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28-летний игрок получил повреждение в товарищеском матче против дортмундской Боруссии. Обычно восстановление от подобных травм длится минимум полгода. В Клайна остается один год действующего контракта с Ливерпулем, и клуб планировал продать его этим летом. Правого фуллбека хотел подписать Кристал Пэлас, однако из-за травмы трансфер, скорее всего, не произойдет.

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Напомним, вторую половину прошлого сезона Клайн провел на правах аренды в Борнмуте.