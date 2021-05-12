Руководство немецкого Кёльна определилось с наставником команды на следующий сезон. "Козлы" до сих пор борются за выживание в Бундеслиге.

Штеффен Баумгарт будет руководить "красно-белыми" в кампании 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

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49-летний специалист нынешний сезон завершит во главе Падерборна. За два тура до конца чемпионата во Второй Бундеслиге команда Баумгарта идет 8-й и потеряла шансы на повышение в классе. С Падерборном тренер работал с апреля 2017 года. Ранее он тренировал Берлинер и Магдебург.

В свою очередь Кёльн после 32-х туров занимает 17-е место в Бундеслиге (29 очков), отставая от зоны плей-офф за выживание и спасительной позиции на два пункта. Последние поединки чемпионата "козлы" проведут против других аутсайдеров – берлинской Герты и Шальке из Гельзенкирхена.

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