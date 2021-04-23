Аугсбург в рамках премьерного поединка 31-го тура Бундеслиги был близок к камбэку с 0:3, но избежать поражения от Кёльна не сумел.

Кёльн ведет отчаянную борьбу за выживание в элите. За четыре тура до конца сезона "козлы" держались на предпоследней позиции с отставанием от спасительной пятнадцатой строчки в четыре очка. Куда лучше ситуация выглядела в битве за плей-офф за Бундеслигу – в случае выездной победы над Аугсбургом подопечные Фридхельма Функа обошли бы Герту на три пункта, заняв шестнадцатую позицию. Проблема заключалась в том, что у берлинцев было два матча в запасе. Таким образом, Кёльн сегодня не устраивала даже ничья.

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Понимая этот факт, гости пошли в атаку. Уже на 8-й минуте им удалось выйти вперёд: Скири исполнил подачу с левого фланга на линию штрафной, а Дуда, положив корпус, нанес шедевральный удар с лёту – 0:1! Ещё через 13 минут "козлы" удвоили своё преимущество вследствие передачи Шмитца на 11 метров и выстрела Кайнца, а на 36-й Кёльн довёл дело до разгрома – это Дуда оформил дубль, пробив в ближнюю девятку после прострела Вольфа. 0:3!

Несмотря на катастрофический первый тайм, Аугсбург не сдался. В начале второго хозяева сократили отставание в счёте вследствие подачи с углового, после которой произошла серия скидок и отскоков – в итоге Гумны занёс мяч в ворота с метра. На 62-й же минуте Варгас опередил защитника, замкнув прострел свежего Йенсена с правого края штрафной – 2:3!

Впрочем, Кёльн не "поплыл", а достаточно быстро выравнял игру. Последняя треть встречи прошла без явного преимущества какой-тоиз команд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал невероятно важную победу "козлов" – они набрали 29 очков и поднялись в зону плей-офф за Бундеслигу, а от спасительной пятнадцатой строчки их отделяет всего один зачётный балл. Аугсбург, имея в активе 33 пункта, держится двенадцатым.

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