51-летний специалист потерял работу во главе "козлов", сообщает официальный сайт клуба.

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Гисдоль уволен на фоне 8-матчевой серии Кёльна без побед. В последний раз "красно-белые" брали 3 очка еще в начале февраля. Накануне уже бывшие подопечные Гисдоля уступили дома конкуренту в борьбе за выживание Майнцу (2:3). Тренер работал с Кёльном с ноября 2019-го.

В данный момент "козлы" занимают 17-е место в Бундеслиге, отставая от спасительной позиции лишь на три пункта. В следующем туре Кёльн померится силами с леверкузенский Байером. До этого времени клубные боссы пообещали назначить нового наставника команды.

Майнц вырвал победу над Кёльном и покинул зону вылета, Шальке прервал 13-матчевую безвыигрышную серию