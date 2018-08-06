Кэпа может заменить Куртуа в Челси

Лондонский Челси рассматривает голкипера Атлетика Бильбао в качестве потенциальной замены Тибо Куртуа, который скорее всего вскоре оденет футболку мадридского Реала.

Ранее сообщалось, что Челси готов выплатить класулу за голкипера Атлетико Яна Облака в размере 100 млн евро.

Впрочем, приоритетным вариантом для "синих" является голкипер Атлетика Бильбао Кэпа, сообщает AS. Клаусула за этого исполнителя составляет 80 млн евро. Если трансфер состоится, то Челси побьет рекорд Ливерпуля, который заплатил за Алиссона 75 млн евро.

Также сообщается, что сам 23-летний голкипер не против переезда на Туманный Альбион.

Ожидается, что Челси получит за трансфер Куртуа около 35 млн евро, что частично покроет расходы лондонцев на нового голкипера.

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