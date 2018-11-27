toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Кэмпбелл возглавил клуб 4-го английского дивизиона Маклсфилд Таун

20:05 18 Читати українською
Кэмпбелл возглавил клуб 4-го английского дивизиона Маклсфилд Таун
Сол Кэмпбелл / sport888

Бывший защитник лондонских Тоттенхэма и Арсенала, Портсмута и сборной Англии Сол Кэмпбелл начал тренерскую карьеру

Экс-игрок сборной Англии стал главным тренером Маклсфилд, который представляет 4-й дивизион чемпионата Англии. Кэмпбелл подписал соглашение с клубом на 18 месяцев.

Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца из-за травмы Менди

Недавно Кэмпбелл закончил тренерские курсы и начал работать ассистентом главного тренера в сборной Англии U-21. Маклсфилд идет на дне четвертого по рангу английского дивизиона, набрав лишь 7 очков (1 победа и 4 ничьи) в 18 турах. От спасительной позиции "шелковых" уже отделяет 7 пунктов.

Напомним, что лучшие годы своей карьеры Сол Кэмпбелл провел в лондонском Арсенале, с которым дважды принимал титул в Премьер-лиге и добрался до финала Лиги чемпионов 2005/06. За сборную Англии он сыграл 73 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

К слову, это первый опыт англичанина в качестве главного тренера.

Боксер из столицы, нидерландская Скала, Король Уайт Харт Лейн и еще 7 лучших центрбеков в истории АПЛ

Теги
Сол Кэмпбелл Сол Кэмпбелл Англия Маклсфилд Таун Маклсфилд Таун
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
28
мин
Тоттенхэм
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук